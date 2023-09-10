В Калуге дыра образовалась на дороге

В деревне Тимошево на севере Калуги образовалась большая яма на дороге. Фото на днях опубликовал на странице главы региона местный житель.

- С каждым днем она становится все больше и больше, - бьет тревогу мужчина. - Силами местных жителей она была присыпана, но это не помогло, может провалиться машина.

- На следующей неделе выйдем на место и разберемся, в чем причина провала грунта, - заявили в городской управе. - О результатах выезда напишем вам дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства.

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