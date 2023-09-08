В Калуге уложили новый асфальт на двух улицах

В ночь на пятницу, 8 сентября, в Калуге положили верхний слой асфальта на улицах Киевка и Первых Коммунаров. Это успели сделать до дождя, рассказал утром городской голова Дмитрий Денисов.

- Как погода наладится, приступим к укладке асфальта на Байконурской, Звездной, Майской, Дальней улицах и в переулке Чичерина, - заявил он.

Ранее, напомним, жители Калуги сообщали в соцсетях о больших ямах на улице Киевка.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.