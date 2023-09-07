Центр Калуги перекроют из-за «Кросса Нации» 16 сентября

Традиционный «Кросс Нации» пройдет в Калуге в субботу, 16 сентября. Для машин центр города в этот день закроют. Соответствующее постановление подписал 6 сентября городской голова Дмитрий Денисов.

С 9:00 до 14:00 нельзя будет проехать по улице Кирова на участке между улицами Московской Рылеева.

С 7:00 до 14:00 закроют для транспорта Театральную площадь на участке от улицы Кирова до улицы Суворова.

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