В Калуге на три дня изменят схему движения в Анненках

В Калуге в микрорайоне Анненки на три дня, с 15 по 17 сентября, изменят схему движения. Это связано с проведением выставки-ярмарки, сообщили в четверг организаторы.

Там установят временные дорожные знаки.

Водителей просят быть внимательными.

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