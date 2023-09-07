В Калуге арестовали автомобиль пьяного водителя

В Калуге в суд направили уголовное дело 45-летнего мужчины, который летом попался пьяным за рулем автомобиля, сообщили в четверг, 7 сентября, в прокуратуре региона.

Подобное нарушение было не первым для калужанина.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. А машину стоимостью миллион рублей арестовали.

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