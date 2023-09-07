На подъезде к Перемышлю положили новый асфальт

В Калужской области на подъезде к Перемышлю завершается укладка верхнего слоя асфальта. Об этом утром в четверг, 7 сентября, сообщили в региональном министерстве транспорта.

Ремонт проходит на участке в 4,5 километра.

- На всем протяжении уже уложен нижний слой покрытия и ведется укладка верхнего, - заявили в министерстве. - Параллельно подрядчик проводит восстановление посадочных площадок и заездных карманов. Впереди еще предстоит выполнить обустройство съездов, провести укрепление обочин, установить сигнальные столбики и дорожные знаки, а также нанести горизонтальную разметку.

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