В Калужской области отремонтировали часть дороги к Мосальску

В Юхновском районе завершился ремонт 14 километрового участка дороги «Вязьма - Калуга» - Мосальск. Об этом утром в четверг, 7 сентября, сообщил министр транспорта региона Владимир Волочай.

Там положили новый асфальт.

Кроме того, восстановлены водоотводные канавы и кюветы, укреплены обочины, нанесены разметка, появились дорожные знаки и пластиковые столбики.

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