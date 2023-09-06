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Жители Калуги пожаловались на работу троллейбусов №3

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.09.2023 16:22 2 441
Жители Калуги пожаловались на работу троллейбусов №3

В среду, 6 сентября, в соцсетях появилась жалоба жители Калуги, который недоволен работой троллейбусного маршрута №3.

- Ужасно ходит троллейбус 3 (кольцевой), - заявил он. - Ждать приходится 30 минут, а когда приезжает, места вообще нет! Больше 6 троллейбусов не выходит на маршрут! Пожалуйста, решите уже эту проблему!

На жалобу отреагировали в городской управе.

- По маршруту 3 ежедневно по утверждённому расписанию ходят 12 - 16 троллейбусов, - прокомментировали чиновники. - Сбои, конечно же, могут быть, например, из-за поломки или заторовых ситуаций на дорогах города. Если транспорт отсутствует более 20 минут, пожалуйста, обращайтесь в диспетчерскую службу Калужского троллейбуса по телефонам 55-19-87, 55-03-52, специалисты выяснят ситуацию и подскажут, где транспорт.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.09.2023 16:22 2 441
Тэги: транспорт укт
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