В Калуге жители улицы Родниковой пожаловались на остановившийся ремонт

Наша читательница из Калуги сообщила о проблемах с ремонтом улицы Родниковой в микрорайоне Турынино. По словам женщины, рабочие оставили там открытые колодцы.

На эту жалобу отреагировали в городской управе Калуги. Там пообещали вскоре завершить работы:

- Мы планируем провести ямочный ремонт от улицы Родниковой по маршруту общественного транспорта и до школы №44 в течение сентября. По вопросу колодцев сейчас на объекте ведется реконструкция самотечного коллектора, до конца сентября работы будут завершены.

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