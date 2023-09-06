Улицы Людиново перекроют из-за легкоатлетического забега

В субботу, 9 сентября, в Людиново пройдет традиционный легкоатлетический забег. Центр города временно будет закрыт для транспорта, сообщили в среду в районной администрации.

10:00-11:30 - ул. Ленина, пересечение ул. Ленина и ул. Урицкого, пересечение ул. Ленина и ул. Энгельса.

7:00-00:00 - пересечение ул. Фокина и ул. Рагули, ул. Фокина, ул. 3-го Интернационала.

10:00-00:00 - пересечение ул. Ленина и ул. Семашко, пересечение ул. Фокина и ул. Карла Маркса.

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