В Калуге полностью перекроют улицу Жукова

С 23:00 8 сентября до 6:00 9 сентября в Калуге нельзя будет проехать по улице Жукова в районе дома №27. Это связано с аварийными работами на теплосетях, сообщили в городской управе.

Движение будет перекрыто в районе мини-рынка.

Объехать этот участок калужане смогут по улице Болотникова и переулкам Жукова и Болотникова.

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