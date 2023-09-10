В калужском Кирове детям приходится ходить в школу и садик по проезжей части

В городе Киров Калужской области местные жители жалуются на ситуацию на улице Горького. Там отсутствует тротуар.
- Детям приходится ходить в школу и детский сад по проезжей части, - рассказала жительница Кирова на странице губернатора. - Движение легковых и грузовых автомобилей двухстороннее, что опасно для жизни людей. За этот год было несколько ДТП. Наша администрация отписывается, что нет условий для бюджетного финансирования.
В администрации Кировского района подтвердили, что пока ждать строительства тротуара не приходится.
- В этом году строительство тротуара по ул. Максима Горького, к сожалению, не планируется, - заявили там. - Мы постараемся рассмотреть такую возможность в последующие годы при условии бюджетного финансирования. Устройство искусственных неровностей, дорожных знаков и других дорожных технических средств проводится в соответствии с проектом организации дорожного движения. Сейчас дорога по ул. Максима Горького оборудована в соответствии с проектом.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.