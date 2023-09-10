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В калужском Кирове детям приходится ходить в школу и садик по проезжей части

Дмитрий Ивьев , Фото со страницы губернатора.
Опубликовано: 10.09.2023 11:42 1 271
В калужском Кирове детям приходится ходить в школу и садик по проезжей части

В городе Киров Калужской области местные жители жалуются на ситуацию на улице Горького. Там отсутствует тротуар.

- Детям приходится ходить в школу и детский сад по проезжей части, - рассказала жительница Кирова на странице губернатора. - Движение легковых и грузовых автомобилей двухстороннее, что опасно для жизни людей. За этот год было несколько ДТП. Наша администрация отписывается, что нет условий для бюджетного финансирования.

В администрации Кировского района подтвердили, что пока ждать строительства тротуара не приходится.

- В этом году строительство тротуара по ул. Максима Горького, к сожалению, не планируется, - заявили там. - Мы постараемся рассмотреть такую возможность в последующие годы при условии бюджетного финансирования. Устройство искусственных неровностей, дорожных знаков и других дорожных технических средств проводится в соответствии с проектом организации дорожного движения. Сейчас дорога по ул. Максима Горького оборудована в соответствии с проектом. 

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Дмитрий Ивьев , Фото со страницы губернатора.
Опубликовано: 10.09.2023 11:42 1 271
Тэги: авто дороги
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