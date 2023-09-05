Под Калугой дорогу отремонтировали за 5,8 миллиона рублей

В деревне Красный Городок под Калугой завершился ремонт улицы Коммунаров. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщили в администрации Ферзиковского района.

Работы велись на участке в 486 метров.

Стоимость работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составила 5,8 миллиона рублей.

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