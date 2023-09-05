В Калужской области подрядчик не успел отремонтировать дорогу

В Износковском районе не смогли вовремя завершить ремонт дороги между деревнями Булатово, Красная Звезда и Кукушкино. Об этом сообщили во вторник, 5 сентября, в прокуратуре Калужской области.

Общая сумма контракта составляет 16 миллионов рублей, а стоимость невыполненных работ – 300 тысяч.

Гендиректора подрядчика оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье.

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