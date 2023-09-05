Проблемную улицу в Калужской области пообещали заасфальтировать за месяц

На днях мы рассказывали о проблеме в поселке Товарково Дзержинского района Калужской области, где подрядчик снял верхний слой асфальта в начале лета и прекратил работы. Во вторник, 5 сентября, эту ситуацию прокомментировал глава районной администрации Егор Вирков.

- Несмотря на то, что ремонт ведется на средства Нацпроекта, поселковая власть не может найти механизмы взаимодействия с подрядчиком, - заявил он. - Отсутствует контроль со стороны поселковых депутатов. Допускать такие ситуации, ждать, пока вмешается районное руководство - крайне безответственно. Подобные проволочки могут обернуться серьезными проблемами, и множество сообщений в соцсетях тому подтверждение. Нужно находить способы взаимодействия с подрядчиком, чтобы жители могли передвигаться по дороге, а не кратерам.

На встрече, которую чиновники провели в Товарково, представители подрядчика пообещали за месяц уложить асфальт, а на этой неделе заделать ямы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.