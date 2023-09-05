Два моста на год перекроют в Калужской области

В понедельник, 11 сентября, в Калужской области закроют движение по двум мостам. Об этом сообщил министр транспорта региона Владимир Волочай.

Проехать нельзя будет по мосту через реку Шаня в городе Кондрово Дзержинского района на дороге «Калуга-Медынь» - Кондрово - Галкино - Острожное - Барсуки.

Также закроют мост через реку Межиха в деревне Медовники Боровского района на дороге Боровск - Федорино – «Верея – Медынь» - Медовники - Серединское - Коростелево.

Ремонт продлится почти год – до 30 августа 2024 года.

Информацию об объездных путях власти обещают опубликовать позже.

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