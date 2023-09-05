Прокуратура и ГИБДД занялись дорогой возле новой школы в Калуге

Как мы уже рассказывали, в Калуге возникли проблемы на подъезде к новой школе №46 на улице Ермоловской. В понедельник там сначала образовались пробки утром, а потом родителей не пустили на территорию школы днем – люди вынуждены были ждать детей на проезжей части.

Утром 5 сентября на место выехали представители прокуратуры, ГИБДД и городской управы.

- К настоящему моменту установлено, что имеются основания для принятия мер прокурорского реагирования, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, - заявили в прокуратуре.

Что именно будет сделано, пока не рассказали.

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