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В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 56 727 нарушений

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.09.2023 09:08 0 261
В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 56 727 нарушений

За неделю, с 25 по 31 августа, в Калужской области камеры зафиксировали 56 727 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 35 008 раз.

11 933 водителя нарушили правила проезда перекрестков.

7326 человек не пристегнулись ремнем безопасности.

895 автолюбителей выезжали на встречную полосу.

598 калужан не пропустили пешеходов.

540 водителей попали под камеру во время движения по обочине.

427 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.09.2023 09:08 0 261
Тэги: авто камеры
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