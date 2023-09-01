В Калуге добавили новую остановку автобусам №24

С 4 сентября в Калуге измениться маршрут №24, сообщили в горуправе. Теперь жители областного центра смогут доехать до парка «Калужники».
Маршрут № 24(л) «скв.Медицинских сестер - дачи - д.Никольское» будет останавливаться на остановке рядом с парком.
Движение маршрута № 24(л) будет осуществляться по следующему расписанию:
Отправление от остановочного пункта «скв.Медицинских сестер»:
6.20, 7.00 (с заездом в СП Калужники), 7.40, 8.20 (с заездом в СП Калужники), 9.00, 9.40 (с заездом в СП Калужники), 10.20, 11.00 (с заездом в СП Калужники), 13.20 (с заездом в СП Калужники), 14.00, 14.40 (до СП Калужники, без заезда в д.Никольское), 15.20 (с заездом в СП Калужники), 16.00, 16.40 (с заездом в СП Калужники), 17.20, 18.00 (до СП Калужники, без заезда в д.Никольское), 18.40, 19.00 (до СП Калужники, без заезда в д.Никольское).
Отправление от остановочного пункта «д.Никольское»:
7.00, 7.40 (с заездом в СП Калужники), 8.20, 9.00 (с заездом в СП Калужники), 9.40, 10.20 (с заездом в СП Калужники), 11.00, 11.40 (с заездом в СП Калужники), 14.00 (с заездом в СП Калужники), 14.40, 16.00 (с заездом в СП Калужники), 16.40, 17.20(с заездом в СП Калужники), 18.00, 19.20.
Подробнее о движении муниципальных маршрутов можно узнать по телефонам:
единой диспетчерской службы - 88004501002;
диспетчерской МУП «ГЭТ» УКТ г.Калуги - 550352.
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