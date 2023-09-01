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В Калуге добавили новую остановку автобусам №24

Софья Фирсова
Опубликовано: 01.09.2023 16:27 0 213
В Калуге добавили новую остановку автобусам №24

С 4 сентября в Калуге измениться маршрут №24, сообщили в горуправе. Теперь жители областного центра смогут доехать до парка «Калужники».

Маршрут № 24(л) «скв.Медицинских   сестер - дачи -  д.Никольское» будет останавливаться на остановке рядом с парком.

Движение  маршрута № 24(л) будет осуществляться по следующему расписанию: 

Отправление от остановочного пункта  «скв.Медицинских сестер»:  
6.20, 7.00 (с заездом в СП Калужники), 7.40, 8.20 (с заездом в СП Калужники), 9.00, 9.40 (с заездом в СП Калужники), 10.20, 11.00 (с заездом в СП Калужники), 13.20 (с заездом в СП Калужники), 14.00, 14.40 (до СП Калужники, без заезда в д.Никольское), 15.20 (с заездом в СП Калужники), 16.00, 16.40 (с заездом в СП Калужники), 17.20, 18.00 (до СП Калужники, без заезда в д.Никольское), 18.40, 19.00  (до СП Калужники, без заезда в д.Никольское).

Отправление от остановочного пункта  «д.Никольское»:  
7.00, 7.40 (с заездом в СП Калужники), 8.20, 9.00 (с заездом в СП Калужники), 9.40, 10.20 (с заездом в СП Калужники), 11.00, 11.40 (с заездом в СП Калужники), 14.00 (с заездом в СП Калужники), 14.40, 16.00 (с заездом в СП Калужники), 16.40, 17.20(с заездом в СП Калужники), 18.00, 19.20. 

Подробнее о движении муниципальных маршрутов  можно узнать по телефонам:
единой диспетчерской службы -  88004501002;
диспетчерской МУП  «ГЭТ» УКТ г.Калуги  - 550352.

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Софья Фирсова
Опубликовано: 01.09.2023 16:27 0 213
Тэги: авто транспорт
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