В Калужской области с начала года сбили 138 пешеходов

С января по август в Калужской области произошло 138 ДТП с пешеходами. Об этом сообщили на днях в управлении ГИБДД по региону.

Полицейские опубликовали рекомендации для жителей области.

Пешеходов просят ходить только по тротуарам и переходам, не отвлекаться на мобильные телефоны, при пересечении проезжей части убедиться, что водители пропускают, использовать в темноте световозвращающие элементы на одежде.

Водителей также попросили быть внимательнее на дорогах.

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