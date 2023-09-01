В Людиново начали повторный ремонт улицы Красноармейской

На улице Красноармейской в Людиново повторно начали укладывать асфальт. Качество первого ремонта было неудовлетворительным, сообщили в пятницу, 1 сентября, в администрации.

Предыдущую работу не приняли и не оплатили.

Плохой асфальт сняли, а теперь начали укладывать новый выравнивающий слой.

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