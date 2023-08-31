В Калуге полностью перекроют улицу Новослободскую

Вечером в субботу, 2 сентября, в Калуге перекроют улицу Новослободскую в районе дома №20. Это связано с проведением ремонтных работ на теплосети, рассказали в городской управе.

Проехать там нельзя будет с 21:00 2 сентября до 8:00 3 сентября.

Объезжать водителям предлагают по переулку Механизаторов и улице Промышленной.

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