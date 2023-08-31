В Калуге запустили новый автобусный маршрут №34

В четверг, 31 августа, в Калуге заработал новый автобусный маршрут №34 «МГТУ им. Баумана – ул. Циолковского». Он появился, чтобы связать центр города с университетским кампусом в Пучково.

При следовании из центра у автобуса следующие остановки: Школа № 6, ул. Баумана, Каменный мост, пл. Старый торг, ул. Вилонова, Детская больница, ул. Беляева, ул. Николо-Козинская, КЭМЗ, СДЮШОР «Энергия», Калугаоблводоканал, КЗТА (остановка по требованию), Мост (остановка по требованию), Пучково, Кампус-1, Кампус-2.

При движении со стороны Пучково: Кампус-2, Кампус -1, поворот Пучково, Пучково, Мост (остановка по требованию), Гипермаркет «Строй Депо», Калугаоблводоканал, СДЮШОР «Энергия», Салтыкова-Щедрина 121, КЭМЗ, ул. Николо-Козинская, ул. Беляева, Детская больница, пл. Старый торг, Каменный мост, ул. Баумана, Школа № 6.

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