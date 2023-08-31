Две улицы Калуги перекроют 1 сентября

В пятницу, 1 сентября, в Калуге будет закрыто движение на участках двух улиц рядом с новой школой №46 в микрорайоне Кубяка. Об этом сообщили в городской управе.

Проехать нельзя будет с 9:00 до 13:00 по улице Ермоловской от дома №64 до улицы Кибальчича, а также по улице Кибальчича от дома №24 до улицы Ермоловской.

Кто именно приедет на открытие новой калужской школы, чиновники пока не сообщали.

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