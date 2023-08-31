В Воротынске завершился ремонт улицы Школьной

В поселке Воротынск Бабынинского района проведен ремонт улицы Школьной. Работы велись на километровом участке, сообщили в четверг, 31 августа, в правительстве Калужской области.

- Подрядная организация выполнила работы по фрезеровке старого дорожного покрытия, укладке нового, демонтажу и замене бордюрного камня, - пояснили в правительстве. - По данным администрации Бабынинского района, теперь по отремонтированной дороге жители и гости поселка Воротынск могут доехать до городского парка и посетить храм, довезти детей до детского сада, школы, школы искусств и ФОКа.

В нынешнем году также пройдет ремонт улицы Полевой в Воротынске, а также пяти километров дороги Бабынино – Сабуровщино – Газопровод - Утешево - Вязовня.

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