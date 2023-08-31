Дорогу Калуга – Тула частично расширят до четырех полос

В Калужской области разрабатывается проект реконструкции дороги Калуга – Тула на территории Ферзиковского района. Частично она может быть расширена до четырех полос, сообщили в четверг, 31 августа, в администрации района.

Сроки проведения работ пока не называются.

Дорога Калуга – Тула проходит по Ферзиковскому району от поселка Октябрьский до границы с Тульской областью.

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