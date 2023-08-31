В Калуге выделили деньги на дополнительный ремонт улиц

Городская управа Калуги получила дополнительное финансирование на ремонт улиц. Планируется привести в порядок 90 тысяч квадратных метров асфальта, сообщили 31 августа в пресс-службе администрации областного центра.

Работы пройдут на улицах Киевка, Первых Коммунаров, Дальней, Майской, Байконурской, Звездной и на проезде вдоль школы № 28.

Асфальт там собираются укладывать на этой неделе.

Позже асфальт поменяют в переулке Чичерина, на улице Платова и на проезде к спортивной школе «Торпедо».

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