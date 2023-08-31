Улицу в Людиново перекроют из-за ремонта

В городе Людиново Калужской области в четверг, 31 августа, будет закрыта для движения улица Красноармейская. Об этом сообщили в администрации района.

Перекрытие связано с проведением ремонтных работ. Проехать там нельзя будет с 14:00 до 21:00.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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