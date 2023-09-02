Асфальт сняли и пропали: жители Калужской области жалуются на затянувшийся ремонт дорог

Жительница поселка Товарково Дзержинского района на странице губернатора Владислава Шапши опубликовала жалобу на ремонт дорог в поселке Товарково.

- В начале лета сняли весь старый асфальт, и за лето ничего не сделали! Невозможно ездить, вся дорога разбита и в ямах! – возмущается женщина.

Ситуацию прокомментировали в администрации Дзержинского района.

- По заключенному контракту ремонт улицы в микрорайоне Первомайский завершится к концу года. Приносим извинения за временные неудобства, - отметили чиновники. - Подрядчик ведет работу по мере возможности, так как занят на других объектах. Сейчас ему направлена претензия для начала асфальтирования как можно быстрее. Но, как мы писали ранее, срок ремонта по контракту - до конца года.

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