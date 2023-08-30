В Калуге улицу Огарева перекрыли еще на две недели

В Калуге в течение двух недель нельзя будет поехать по участку улицы Огарева между улицами Воронина и Московской. Об этом в среду, 30 августа, сообщили в городской управе.

Там будут менять водопроводные сети.

Открыть движение по Огарева обещают к 12 сентября.

Напомним, замена коммуникаций, по словам чиновников, необходимый шаг для того, чтобы потом провести капитальный ремонт улиц Огарева и Чижевского.

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