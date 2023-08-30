В Калуге разбитый колодец отремонтировали после жалобы водителя

На улице Вагонной в Калуге разрушенный колодец на дороге отремонтировали после жалобы водителя. Об этом в среду, 30 августа, сообщил начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.

- Сотрудниками нашего управления была проведена проверка фактов, указанных в обращении, нарушение подтвердилось, - заявил он. - В результате принятых мер, нарушение оперативно устранено.

Напомним, после перекрытия Синих мостов Вагонная используется как один из основных путей объезда.

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