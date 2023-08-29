В Калуге образовались провалы на объезде Синих мостов

Власти Калуги обещали к 1 сентября открыть движение на перекрестке улицы Тарутинской и 2-го Городского (Степного) проезда. Однако 28 августа городской голова Калуги Дмитрий Денисов опубликовал комментарий, из которого следует, что работы затянулись. А на объездных путях среди частного сектора образовались провалы.

- Знаем, как калужане ждут перезапуска транспорта с улицы Тарутинской на 2-й Городской проезд, - заявил Денисов. - Но для начала важно завершить все строительно-монтажные работы. Мы должны быть уверены, что подрядчик подготовил площадку и она безопасна для людей и передвижения транспорта. Максимально ускоряем этот процесс.

Провалы на улицах Вагонной, Луговой и переулке 8-го Марта Денисов поручил устранить в течение нескольких дней.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.