В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 50 090 нарушений

За неделю, с 11 по 17 августа, в Калужской области камеры зафиксировали 50 090 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 35 162 раза.

11 980 водителей нарушили правила проезда перекрестков.

921 человек не пристегнулся ремнем безопасности.

661 водитель попал под камеру во время движения по обочине.

549 калужан не пропустили пешеходов.

452 автолюбителя выезжали на встречную полосу.

365 водителей припарковались в запрещенном месте.

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