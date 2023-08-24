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В Калуге до конца этого года отремонтируют 30 улиц и четыре тротуара

Софья Фирсова, Фото: Городская управа Калуги
Опубликовано: 24.08.2023 11:06 0 596
В Калуге до конца этого года отремонтируют 30 улиц и четыре тротуара

В Калуге до конца текущего года отремонтируют 30 улиц и 4 тротуара, об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов, в четверг, 24 августа.

Областной центр получил 105 миллионов рублей на ремонт дорог.

Список улиц, на которых будут проводиться работы, был составлен с учетом просьб калужан. Контракт с подрядчиком уже заключен.

- Конечно, потребности города гораздо больше, чем эта сумма, поэтому ремонт будет разным по масштабу, - отметил Денисов. - Где возможно, залатаем ямы. Где такой ремонт не оправдан, полностью заменим покрытие. Всё до копейки в этом году направим на приведение в порядок наших дорог.

По словам городского головы, ремонт уже начался на улицах Байконурской, Майской, Звездной, на 906-й базе и на Киевке.

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Софья Фирсова, Фото: Городская управа Калуги
Опубликовано: 24.08.2023 11:06 0 596
Тэги: авто транспорт
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