На бывшем заводе Фольксвагена в Калуге все-таки будут собирать Chery

На заводе AGR в Калуге будут собирать автомобили Chery, сообщили в Телеграм-канале Русский автомобиль во вторник, 22 августа.

На данный момент обсуждается партия всего в 120 машин Chery Tiggo 7 Pro Max.

Сборка намечена на конец осени и будет крупноузловой. Сейчас идет подготовка соглашения.

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