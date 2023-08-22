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Стало известно, какие улицы перекроют на день города в Калуге

Софья Фирсова
Опубликовано: 22.08.2023 11:01 0 226
Стало известно, какие улицы перекроют на день города в Калуге

Городская управа Калуги опубликовала список перекрытия калужских улиц в связи с проведением Дня города.

C 21 по 30 августа:

  • с 10.00 до 20.00  - пер.Гостинорядскому (от пл.Старый торг до ул.Кропоткина);
  • с 10.00 до 20.00 -  ул.Кропоткина (от ул.Театральной до пер.Гостинорядского)


25 августа с 18.00 до часа ночи будет перекрыта Театральная площадь, откуда стартуют участники ночного велопробега и где они финишируют. Затем поэтапно будут перекрывать улицы, по которым поедут велосипедисты:

  • с 22.30 до 23.30 улицу Кирова (от Театральной площади до площади Мира);
  • с 22.40 до 23.30 — площадь Мира (от улицы Кирова до улицы Гагарина);
  • с 22.40 до 23.30 — улицу Гагарина (от площади Мира до улицы Академика Королева);
  • с 22.50 до 23.40 — улицу Академика Королева (на участке Гагарина до улицы Пушкина);
  • с 22.50 до 23.40 — улицу Пушкина (на участке Академика Королева-Баженова);
  • с 22.50 до 23.40 — улицу Баженова (от улицы Пушкина до площади Старый Торг);
  • с 23.00 до 23.40 — площадь Старый Торг;
  • с 23.00 до 23.50 — улицу Ленина (от площади Старый торг до улицы Кирова);
  • с 23.10 до 23.50 — улицу Кирова (от улицы Ленина до площади Победы);
  • с 23.10 до 23.50 — площадь Победы;
  • с 23.20 до полуночи — улицу Кирова (от площади Победы до Театральной площади).


26 августа:

  • с 9.00 до 22.00 вновь перекроют Театральную площадь. 
  • с 5.00 до 14.00 будет закрыт проезд по набережной Яченского водохранилища от улицы Калуга-Бор до Лаврентьевского переулка, 
  • с 7.00 до 14.00 — улица Калуга-Бор (от улицы Гагарина до автодороги Москва-Бобруйск, включая развязку у моста). 

В это время там будут проходить забеги взрослых участников «Космического марафона».

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Софья Фирсова
Опубликовано: 22.08.2023 11:01 0 226
Тэги: авто транспорт общество день города
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