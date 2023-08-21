Водителей калужского маршрута № 28 обяжут соблюдать график

Недавно нам в редакцию написала калужанка Ирина, сообщившая о проблеме с транспортом в городе.

— Очень интересует вопрос, когда восстановят движение автобуса по маршруту 28 Сквер медсестер-Ромодановские дворики по графику 13,40 и 14,25. Приходится ждать автобус в нашем направлении Два Часа.

Мы обратились за комментарием в городскую управу Калуги, проблему прокомментировали в управлении городского хозяйства.

— Ответственным перевозчиком по муниципальному маршруту № 28 «скв.Медицинских сестер – ул.Ромодановские Дворики» является ООО «Эталон Сервис», - поясняет ведомство. - Движение транспортных средств по муниципальному маршруту № 28 «скв.Медицинских сестер – ул.Ромодановские Дворики» осуществляется согласно утвержденному реестру муниципальных маршрутов и утвержденному расписанию, на основании существующего пассажиропотока.

В настоящее время перевозчик произвел корректировку графика движения в виду большого износа и поломок транспортных средств. Движение транспорта по муниципальному маршруту № 28 «скв.Медицинских сестер – ул.Ромодановские Дворики» осуществляется по следующему графику:

Отправление от «скв.Медицинских сестер»: 7.10, 9.35, 14.25 (кроме сб, вс), 18.50 (кроме сб, вс).

Отправление от «ул.Ромоданоские Дворики»: 7.35, 9.50, 14.50 (кроме сб, вс), 19.10 (кроме сб, вс).

Руководителю транспортного предприятия ООО «Эталон Сервис» указано провести внеплановый инструктаж с водительским составом о строгом соблюдении графика движения указанного маршрута.

В данном направлении осуществляют движение следующие муниципальные маршруты: № 27 (л)с «скв.Медицинских сестер - д. Пучково - (Кольцевой)» (с 16 апреля по 30 октября), № 27 (л) «скв.Медицинских сестер - д.Пучково - (Кольцевой)» ответственный перевозчик МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса», № 27 «скв.Медицинских сестер - д.Пучково - (Кольцевой)» ответственный перевозчик ООО «Эталон-Сервис».

Дополнительно сообщаем, что в рамках оптимизации маршрутной сети города Калуги, с 1 апреля 2024 года планируется начало движения нового муниципального маршрута по новому расписанию скв.Медицинских сестер - ул. Ромодановские Дворики - (д.Некрасово Лето) - д.Пучково (Кольцевой) с предоставлением права льготного проезда. Он будет обслуживаться новыми автобусами, приобретаемыми в рамках участия Калужской области в инвестиционном проекте «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг» с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

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