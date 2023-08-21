В Калуге водители хамят пассажирам и срывают на них зло

На прошлой неделе в нашу редакцию пришли сообщения сразу о двух случаях хамства водителей в отношении пассажиров.

Причем, один случай произошел на маршруте частников, а второй на муниципальном.

- Не очень часто пользуюсь общественным транспортом, просто все рядом с домом, нет в этом надобности, - пишет в бот обратной связи нашего телеграм-канала калужанка Лилия Ш. - Читаю иногда не лестные отзывы о водителях автобусов (пазиков) о их грубости. Сегодня же (14 августа, - прим. ред.) удалось созерцать всю прелесть нашего общественного транспорта в лице «Калужский троллейбус».

Маршрут 97, номер О765ТХ (автобус - на заглавном фото - прим. ред). Это за рамки вон выходящее, - рассказывает Лилия. - Водитель на каждого входящего кричал, был не доволен всем, что бы ни сделал пассажир. За мной вошла девушка с маленькой дочкой (на вид полтора годика). Девушка произвела оплату проезда и автобус поехал. Да ладно едем и замечатально. Но! Водитель, как ненормальный, другого слова не найти, кричит на нее, что бы она прошла в салон дальше. Девушка стоит и не мешает никому. Далее двигаться не может так как держит ребенка, любое движение и она просто упадет.

Водитель не доволен, кричит: «И что я должен из-за вас остановиться?» Как ему мешала девушка, непонятно.

Следом на остановке заходят женщины, на каждую он кричит. То, не так карту приложили, то спросили про маршрут, ему не нравится, как спрашивают.

Так край всего был, когда водитель закрывает дверь в тот момент, когда девушка поставила уже ногу в салон и хотела войти. Благо успела ее отдернуть. После водитель открывает дверь и кричит: «Я не понял, вы хотите войти или нет?»

Как? Как можно не понять? Это полный ужас. Это, извините, лицо общественного Городского транспорта города Калуги?

Сказать, что позор - мало. Кого выпускают на линию? Слышно, что хотят поднять оплату за проезд, т.е. людям будут хамить и кричать на них за более высокий тариф. Замечательно! Просьба к руководству Управления калужского троллейбуса дать пояснение касаемо поведения данного водителя.

Мы попытались выполнить просьбу читательницы и обратились за комментариями к директору УКТ Виктору ВИТЬКОВУ. Он перенаправил нас на сотрудника, который занимается этим, однако в связи с болезнью оного ответ нам не предоставили до сих пор.

Ждем.

Второй случай произошел в пятницу, 18 августа.

- Ехал в маршрутке №80, «Газель», номер о361ху40 и стал свидетелем конфликта между пожилой женщиной и водителем, - пишет калужанин Владимир. - Она говорила по телефону и встала у двери, когда маршрутка подъезжала к остановке на перекрёстке переулка Труда и улицы Пухова. Водитель остановился, а ей, как оказалось, надо выйти на «Магните».

Это водителя взбесило, он вспылил, накричал на женщину и назло ей не стал останавливаться у «Магнита» мотивировав тем, что там нет официальной остановки. Хотя все прекрасно знают, что там без проблем всегда останавливаются по просьбе пассажиров.

Когда старушка, по виду и речи явно из интеллигентов, опешила и спросила, почему он не остановился, водитель агрессивно, с переходом на мат, ей все объяснил.

Формально он прав, конечно, что не остановился, но возникает два вопроса. Первый - зачем хамить и выливать поток агрессии на пожилых людей? Второй - раз уж на маршруте такие принципиальные и законопослушные водители, то почему ни у кого нет терминала? С какой стати на 80-м маршруте требуют платить переводом, да еще и позволяют себе срывать свою злобу на беззащитных пассажиров?

Мы обратились за комментарием к перевозчику, ответственному за маршрут №80, нам пообещали обязательно разобраться в ситуации и рассказать о принятых мерах.

Тема хамства водителей в Калуге всплывает регулярно, а вот механизмов реагирования на них, кроме обращения в СМИ, огласки, калужане не знают. И мы попытались выяснить, где пассажирам найти управу на всякого рода хамло? В горуправе Калуги нам пояснили:

На водителей УКТ надо жаловаться в диспетчерскую этого предприятия по телефону +7 4842 55 03 52

водителей УКТ Частниками занимается единая диспетчерская служба: +7 800 450 10 02.

Добавьте эти номера в свою телефонную книгу. Что-то нам подсказывает, что они вам очень даже могут пригодиться.

Уважаемые читатели, пока мы ждем объяснений от УКТ и частников по описанным случаям откровенного хамства, просим вас написать в комментариях, а вам удавалось добиться наказания быдла и какого именно? Или ваши жалобы так и канули в Лету?

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