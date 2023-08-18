19 августа в Калуге перекроют улицу Суворова

В субботу, 19 августа, в Калуге временно перекроют движение по улице Суворова, в районе дома №17 по улице Фридриха Энгельса, сообщили в горуправе.

Участок дороги будет закрыт с 21:00 19 августа по 08:00 20 августа.

Автолюбителей просят заранее выбирать пути объезда.

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