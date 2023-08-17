В Калуге 19 августа перекроют две улицы

В субботу, 19 августа, в Калуге перекроют улицу Салтыкова-Щедрина и улицу Достоевского, сообщили в горуправе.

Из-за замены тепловых сетей на участке дороги по улице Салтыкова-Щедрина, в районе 125 дома, будет полностью перекрыто движение для всех видов транспорта с 20:00 19 августа по 08:00 20 августа.

Маршрут №3(л) в указанное время осуществляться не будет.

Также в связи аварийно-восстановительными работами по прокладке электрического кабеля на улице Достоевского, в районе дома №45, будет перекрыто движение с 08:00 19 августа до 08:00 20 августа.

Калужан просят заранее выбирать пути объезда.

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