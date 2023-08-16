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Китайские бренды захватывают автомобильный рынок Калужской области

Опубликовано: 16.08.2023 08:24 4 785
Китайские бренды захватывают автомобильный рынок Калужской области

В среду, 16 августа, пресс-служба популярного сервиса частных объявлений «Авито.Авто» опубликовала анализ авторынка Калужской области за первое полугодие этого года.

По доле предложения новых автомобилей лидируют китайские бренды, на втором месте российские и на третьем корейские. Причем, именно китайские бренды за год нарастили свою долю существеннее всех – 47,9% в январе – июне этого года против 12% за тот же период 2022-го.

При этом корейцы, хоть и попали в тройку лидеров, но показали существенное падение. Их доля с 25, 7% в прошлом году в этом упала до 9,6%

Что касается подержанных авто, то тут в лидерах остаются российские производители. Их доля – 26,5% На втором месте – немецкие марки с долей рынка в 18,1% и замыкает тройку лидеров японцы с долей 14,6%

Топ стран-производителей по доле предложения на рынке новых авто в Калужской области, январь-июнь 2022 и 2023 года

Страна

Доля на рынке  в 2023 г.

Доля на рынке в 2022 г.

Китай

47,9%

12%

Россия

29,9%

16,8%

Корея

9,6%

25,7%

Германия

7,1%

13,5%

Чехия

8,3%

3,8%

Топ стран-производителей по доле предложения на рынке авто с пробегом в Калужской области, январь-июнь 2022 и 2023 года

Страна

Доля на рынке в 2023 г.

Доля на рынке в 2022 г.

Россия

26,5%

28,3%

Германия

18,1%

16,5%

Япония

14,6%

15%

Корея

12,6%

12,8%

США

11,2%

11,1%

 

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Опубликовано: 16.08.2023 08:24 4 785
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