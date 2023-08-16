Китайские бренды захватывают автомобильный рынок Калужской области

В среду, 16 августа, пресс-служба популярного сервиса частных объявлений «Авито.Авто» опубликовала анализ авторынка Калужской области за первое полугодие этого года.

По доле предложения новых автомобилей лидируют китайские бренды, на втором месте российские и на третьем корейские. Причем, именно китайские бренды за год нарастили свою долю существеннее всех – 47,9% в январе – июне этого года против 12% за тот же период 2022-го.

При этом корейцы, хоть и попали в тройку лидеров, но показали существенное падение. Их доля с 25, 7% в прошлом году в этом упала до 9,6%

Что касается подержанных авто, то тут в лидерах остаются российские производители. Их доля – 26,5% На втором месте – немецкие марки с долей рынка в 18,1% и замыкает тройку лидеров японцы с долей 14,6%

Топ стран-производителей по доле предложения на рынке новых авто в Калужской области, январь-июнь 2022 и 2023 года

Страна Доля на рынке в 2023 г. Доля на рынке в 2022 г. Китай 47,9% 12% Россия 29,9% 16,8% Корея 9,6% 25,7% Германия 7,1% 13,5% Чехия 8,3% 3,8%

Топ стран-производителей по доле предложения на рынке авто с пробегом в Калужской области, январь-июнь 2022 и 2023 года

Страна Доля на рынке в 2023 г. Доля на рынке в 2022 г. Россия 26,5% 28,3% Германия 18,1% 16,5% Япония 14,6% 15% Корея 12,6% 12,8% США 11,2% 11,1%

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