Китайские бренды захватывают автомобильный рынок Калужской области

В среду, 16 августа, пресс-служба популярного сервиса частных объявлений «Авито.Авто» опубликовала анализ авторынка Калужской области за первое полугодие этого года.
По доле предложения новых автомобилей лидируют китайские бренды, на втором месте российские и на третьем корейские. Причем, именно китайские бренды за год нарастили свою долю существеннее всех – 47,9% в январе – июне этого года против 12% за тот же период 2022-го.
При этом корейцы, хоть и попали в тройку лидеров, но показали существенное падение. Их доля с 25, 7% в прошлом году в этом упала до 9,6%
Что касается подержанных авто, то тут в лидерах остаются российские производители. Их доля – 26,5% На втором месте – немецкие марки с долей рынка в 18,1% и замыкает тройку лидеров японцы с долей 14,6%
Топ стран-производителей по доле предложения на рынке новых авто в Калужской области, январь-июнь 2022 и 2023 года
|
Страна
|
Доля на рынке в 2023 г.
|
Доля на рынке в 2022 г.
|
Китай
|
47,9%
|
12%
|
Россия
|
29,9%
|
16,8%
|
Корея
|
9,6%
|
25,7%
|
Германия
|
7,1%
|
13,5%
|
Чехия
|
8,3%
|
3,8%
Топ стран-производителей по доле предложения на рынке авто с пробегом в Калужской области, январь-июнь 2022 и 2023 года
|
Страна
|
Доля на рынке в 2023 г.
|
Доля на рынке в 2022 г.
|
Россия
|
26,5%
|
28,3%
|
Германия
|
18,1%
|
16,5%
|
Япония
|
14,6%
|
15%
|
Корея
|
12,6%
|
12,8%
|
США
|
11,2%
|
11,1%
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