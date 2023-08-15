Глава Минпромторга Денис Мантуров: до конца года на калужском «Фольксвагене» должен начаться выпуск авто

Во вторник, 15 августа, глава Минпромторга РФ Денис МАНТУРОВ заявил, что производство на бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге может начаться уже в этом году.

В кулуарах международного форума «Армия – 2023» ему задали вопрос о восстановлении производства, на что он ответил:

- Думаю, что до конца года это может произойти.

Напомним, ранее об этом же говорил и губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Есть положительные подвижки, я думаю нам до конца года удастся перезапустить производство и существенно улучшить состояние автомобильной отрасли, - сказал глава региона.

Также Денис Мантуров высказался и о запуске производства на бывшем заводе «Мерседес».

- Надеюсь, что коллеги финализируют свои договоренности с выбранными индустриальными партнерами и в следующем году запустят производство, - сказал министр.

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