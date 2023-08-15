Калуга Обнинск
Главная Новости Авто и транспорт
Дроны Бренд года-2023 Работодатель года - 2023 История Калуги Статьи

Глава Минпромторга Денис Мантуров: до конца года на калужском «Фольксвагене» должен начаться выпуск авто

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 15.08.2023 07:57 0 2204
Глава Минпромторга Денис Мантуров: до конца года на калужском «Фольксвагене» должен начаться выпуск авто

Во вторник, 15 августа, глава Минпромторга РФ Денис МАНТУРОВ заявил, что производство на бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге может начаться уже в этом году.

В кулуарах международного форума «Армия – 2023» ему задали вопрос о восстановлении производства, на что он ответил:

- Думаю, что до конца года это может произойти.

Напомним, ранее об этом же говорил и губернатор Калужской области Владислав ШАПША

- Есть положительные подвижки, я думаю нам до конца года удастся перезапустить производство и существенно улучшить состояние автомобильной отрасли, - сказал глава региона.

Также Денис Мантуров высказался и о запуске производства на бывшем заводе «Мерседес».

- Надеюсь, что коллеги финализируют свои договоренности с выбранными индустриальными партнерами и в следующем году запустят производство, - сказал министр.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 15.08.2023 07:57 0 2204
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Пересадка волос ручным методом FUE+FUI
Как организовать перевозку тела умершего в другой город
Изготовление памятников на заказ: как выбрать и заказать

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru