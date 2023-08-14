В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 67 784 нарушений

За неделю, с 4 по 10 августа, в Калужской области камеры зафиксировали 67 784 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 40 600 раз.

596 автолюбителей выезжали на встречную полосу.

10 460 человек не пристегнулись ремнем безопасности.

14 421 водителей нарушили правила проезда перекрестков.

529 калужан не пропустили пешеходов.

557 автолюбителей припарковались в запрещенном месте.

621 водитель попал под камеру во время движения по обочине.

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