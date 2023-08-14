Калужский автокластер надеются перезапустить до конца года

В понедельник, 14 августа, на традиционной еженедельной планерке в администрации Калужской области затронули вопрос перезапуска автоотрасли.

Эту тему поднял губернатор региона Владислав ШАПША.

- В центре внимания автомобильная отрасль, - сказал он. - Есть положительные подвижки, я думаю нам до конца года удастся перезапустить производство и существенно улучшить состояние отрасли.

Напомним, на прошлой неделе локомотив автокластера - завод "Фольксваген" - подал в соцсетях признаки жизни. Как мы уже писали, были перезапущены группы "Фольксваген Групп Рус" в ВК, ОК, Телеграм, которые молчали с 23 февраля 2022 года.

Там появилась новая запись от нового собственника AGR Automotive Group.

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