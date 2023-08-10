11 августа перекроют набережную Яченского водохранилища в Калуге

В пятницу, 11 августа, в Калуге временно перекроют движение на Яченском водохранилище, сообщили в горуправе. Причина – проведение спортивного мероприятия.

Участок дороги будет закрыт для автомобилистов с 08:00 до 10:00. Калужан попросили быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Схема перекрытия:



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