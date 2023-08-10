11 августа перекроют набережную Яченского водохранилища в Калуге
В пятницу, 11 августа, в Калуге временно перекроют движение на Яченском водохранилище, сообщили в горуправе. Причина – проведение спортивного мероприятия.
Участок дороги будет закрыт для автомобилистов с 08:00 до 10:00. Калужан попросили быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
Схема перекрытия:
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!