Новый владелец калужского «Фольксвагена» заманивает в свои соцсети подписчиков немецкого концерна

Вечером среды, 9 августа, неожиданно заработали официальные группы и паблики в соцсетях российского производителя автоконцерна «Фольксваген Групп Рус».

Публикации в них разом прекратились 23 февраля 2022 года – за день до начала спецоперации на Украине.

Свежая запись носит рекламный характер и в ней сообщается, что «Фольксваген Групп Рус» продолжает свою деятельность в России под новым названием AGR Automotive Group.

Она одинакова во всех соцсетях: ВК, ОК, а также Фейсбук и Инстаграмм, принадлежащих компании «Мета», деятельность которой запрещена в России.

Администраторы групп предлагают подписчикам «Фольксвагена» перейти в сообщества нового владельца калужского завода в ВК, ОК и подписаться на их «Телеграм» канал.

Интересно, что приглашения в запрещенные соцсети в сообщении нет. Также вызывает интерес тот факт, что все посты AGR Automotive Group иллюстрируются фотографией с автомобилями линейки «Фольксваген» (на фото).

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