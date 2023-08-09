В Калуге на улице Телевизионной перекроют движение 10 августа

Из-за ремонтных работ на водопроводе на улице Телевизионной около дома №1 перекроют движение в четверг, 10 августа, с 09:00 до 00:00. Заранее выбирайте пути объезда, сообщили в горуправе.

В связи с перекрытием троллейбусы №17(л) и №9(л) ходить не будут.

Автобусы будут объезжать ремонтируемый участок по данной схеме:

№17(л) и №9(л) — в объезд ремонтируемого участка по ул.Телевизионная — ул.Билибина — Московская пл. — ул.Московская; №81— в объезд ремонтируемого участка по ул.Телевизионная — ул.Билибина — Московская пл. - ул.Московская — пер.Ю.Казанкова — ул.Телевизионная.

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