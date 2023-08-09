В Калужской области с 16 августа заработают два пункта весогабаритного контроля

С 16 августа по 15 ноября в Боровском и Тарусском районах в тестовом режиме заработают два автоматических пункта весогабаритного контроля «БЕТАМОНТ». Во вторник, 8 августа, об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Они будут располагаться на участке дороги «Малоярославец-Боровск» - Кривское – Обнинск в Боровском районе и на дороге Калуга-Ферзиково-Таруса – Серпухов в Тарусском районе.

- По окончании тестового режима, информация о выявленных нарушениях ПДД тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами будет передаваться в уполномоченный контрольно-надзорный орган, - пояснили в министерстве.

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