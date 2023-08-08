В Калуге подрядчик не успел выполнить ремонт улицы Пролетарской

В Калуге 6 августа должен был завершиться ремонт улицы Пролетарской на участке между улицами Ленина и Горького. Однако работы до сих пор не выполнены, сообщили наши читатели.

Во вторник, 8 августа, ситуацию с ремонтом на Пролетарской прокомментировали в городской управе:

- Подрядчик, к сожалению, не успел завершить ремонт в установленный строк. Завершение ремонта перенесено на неделю вперед. Приносим извинения за временные неудобства.

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