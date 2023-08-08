В Калуге строят подъездную дорогу к новой школе на улице Ермоловской
В Калуге с 1 сентября заработает новая школа на улице Ермоловской в микрорайоне Кубяка. Однако подъездная дорога к ней пока не готова.
- На рабочем совещании проверил ход работ по предварительной разбивке параметров дороги, определили со строителями планы на ближайшее время, - прокомментировал ситуацию во вторник, 8 августа, городской голова Дмитрий Денисов. - Его остается не так много, поэтому требуем от подрядчика максимальной включенности и профессионализма.
Напомним, новая школа рассчитана на 1300 учеников. Она получила номер 46.
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